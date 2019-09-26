Як виграти в Громадському бюджеті Тернополя: п’ять простих порад Ірини Яремчук

Як виграти в Громадському бюджеті?

👍 П’ять простих порад:

1. Вирішуйте конкретну проблему. Подумайте: чи справді Ваш проект потрібен людям? Чи зможе він спростити/полегшити/урізноманітнити життя тернополян?🙃

2. Формуйте міцну команду. 👨‍👩‍👧Один не воїн навіть в полі, що вже говорити про громадський бюджет. Ваші однодумці – це Ваша найбільша сила і підтримка. В ідеалі їх потрібно знайти до початку написання проекту)

3. Кооперуйтеся. Спробуйте об’єднати не тільки окремих людей, а цілі середовища навколо Вашої ідеї.

4. Залучайте лідерів думок 👩 до агітації. Публічна підтримка Вашого проекту авторитетними людьми може додати

чимало голосів. Який формат обрати: пости, сторіс, відеоролики, інтерв’ю…

4. Створюйте проект, який буде доступний для кожного 👫. Дитячий майданчик у Вашому дворі – це, звісно, добре. Але людям з іншого мікрорайону абсолютно не цікаво. Класно створювати такі речі, які будуть потрібні всьому місту.

5.🌈 Мрійте і вірте!