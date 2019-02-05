Яке життєве кредо тернопільського мера Сергія Надала та його команди

Складається враження, що забудова зелених зон Тернополя стала життєвим кредо свободівського мера Сергія Надала та його команди, – про це йдеться у заяві ДемАльянс Тернопіль. Ніби за помахом чарівної палички, по всьому місту зникають зелені зони, а на їх місці виростає комерційна та житлова забудова.

Після новорічно-різдвяних свят в Тернополі розпочато знищення багатьох зелених зон, існування яких погодила громада (вул. Бродівська, вул. 15 Квітня, вул. Миру), продовжується та планується знищення зелених зон в районах парків Національного відродження, Шевченка, Топільче.

Надзвичайно резонансною і нахабною стала забудова зеленої зони по вул. Миру.

Нагадаємо, що у плані зонування (2006 р.) та генеральному плані м. Тернополя (2010 р.), котрі єдині пройшли процедуру громадських слухань, територія по вул. Миру була зеленою зоною і перебувала під охороною Законів України.

Проте, 20.07.2012 р. архітектор міста Бесага В.Й., на звернення ТОВ «Акваріум-1», видає фальшивий висновок, що ця територія, згідно з генпланом, є зоною багатоквартирної житлової забудови. Чиновник настільки впевнений у своїй безкарності, що додає до висновку викопіювання з генерального плану, де чітко видно, що ділянка все-таки належить до зелених насаджень загального користування.

Зауважимо, те що на цій ділянці була стоянка транспорту, не означає, що вона повинна була змінити колір в генплані, адже стоянка була для відвідувачів цих зелених зон, скверу та парку, і входила в їх комплекс як супутній та необхідний об’єкт.

Нас не повинно дивувати, що міський голова жодним чином не спробував протидіяти цій афері. Адже, згадана ділянка, пов’язана з однопартійцем Сергія Надала, місцевим «олігархом», колишнім депутатом міської ради, Михайлом Гладким.

Щодо подальшої долі ділянки в зеленій зоні по вул. Миру, то посилаючись на рішення міської ради по фальшивому висновку Бесаги, інститут “Діпромісто” у подальших змінах до генплану 2017 та 2018 року, територію зеленої зони уже прибрав. Завбачливий С.В. Надал громадських слухань щодо генплану більше не проводив, а «прокормлених» майном громади депутатів які б погоджували будь-які порушення проти волі громади, згодом, знаходилось все більше.

Якщо Тернополяни не згуртуються і не скажуть зажерливим надалам з їх безмірними бесагами ні, то місто розкрадуть зовсім.

Радимо тернополянам створювати та об’єднувати групи спротиву незаконним забудовам незалежно чи це мешканці садибного, чи багатоквартирного будинку, кварталу, району, мікрорайону, підприємці, працівники підприємств і разом, скоординовано, боротись з розкраданням міста. Тільки гуртом можна повернути украдену у нас СВОБОДУ вибору майбутнього нашого міста.