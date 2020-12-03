Вже найближчим часом депутати Тернопільської обласної ради розглядатимуть стратегію розвитку Тернопільщини.

Документ ще у вересні презентував очільник Тернопільської ОДА Володимир Труш на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Очільник області тоді назвав напрямки розвитку області та окреслив «Топ-5» перспективних проєктів, які реалізують впродовж трьох років. Це створення індустріального парку «Chortkiv-West», реалізація інвестиційних проектів на ФГ «ГАДЗ», станції знезалізнення води, музейного комплексу «Лемківське село» та спортивний комплекс в Бережанах.

«Індустріальний парк у Чорткові дасть змогу створити 7300 робочих місць. Інвестори вже зацікавлені цим проєктом, адже там буде цілик виробничий комплекс. Холодильний комплекс на фермерському господарстві «ГАДЗ» необхідний, адже це є один з найпотужніших виробників яблук, який є на західній Україні. Цей комплекс дасть можливість зберігати продукцію до весни. Якісна вода – це наша здоров’я, тому комплекс зі знезалізнення води у Тернополі дозволить покращити якість води. Музейний комплекс дозволить значно розвинути культурну сферу краю. На території Бережан немає жодного спортивного комплексу, куди б могли піти звичайні люди і з користю провести свій час. Цей комплекс передбачає плавальний басейн, велодоріжки, два стадіони. Я сподіваюсь, що за ці три роки ми зможемо збудувати цей спортивний комплекс», – констатував Володимир Труш.

Загальна вартість реалізації проектів стратегії Тернопільщини на 2021-2027 рік становить понад 20 мільярдів гривень.

В області вже збудували п’ять нових садочків, п’ять шкіл та шість спортивних стадіонів, наголосив Володимир Труш. Роботу з розвитку інфраструктури в соціальній сфері будуть продовжувати.

«Попередньо з новообраними депутатами Тернопільської обласної ради ми обговорили важливі для області напрямки руху. Першочергово, плануємо затвердити стратегію розвитку області, чого не вдавалося зробити попередній каденції депутатів», – додав Володимир Труш.