На війні загинув молодий захисник Микола Пришляк з Тернопільщини

Шумська громада висловлює щирі співчуття та сумує з приводу загибелі нашого земляка, уродженця села Велика Іловиця, старшого солдата – Пришляка Миколи В’ячеславовича, 1994 року народження.



Народився та виріс Микола у селі Велика Іловиця Шумської громади. Навчався в місцевій школі, тут проживає його численна родина. Після одруження проживав у селі Лішня Білокриницького старостинського округу.



Був призваний до лав Збройних Сил України, служив старшим сапером інженерно – саперного відділення. Мужньо виконував бойові завдання із захисту рідної землі, разом із побратимами.



Загинув Герой 24 березня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка на Дніпропетровщині.



Поховають Миколу Пришляка в селі Лішня.



Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним, друзям, близьким та побратимам Миколи.

