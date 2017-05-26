Віктор Овчарук: «Тернопільщина йде шляхом модернізації системи господарювання та побудови процвітаючої європейської громади»

Участь у форумі беруть дипломати, представники торгово-промислових палат іноземних держав в Україні, бізнесу.

«Мені надзвичайно приємно вітати Вас від імені депутатського корпусу Тернопільської обласної ради на нашій благословенній тернопільській землі, з великою приємністю засвідчити свою повагу українським та іноземним гостям, нашим друзям та партнерам, присутнім на сьогоднішньому форумі. Вашу участь приймаємо як вияв підтримки економічних та соціальних процесів у нашій державі. Програма Міжнародного інвестиційного форуму в Тернопільській області, двосторонні зустрічі з представниками бізнес-кіл, візити на підприємства краю продемонструють, що на карті нашої країни є цікавий регіон з багатою історією і достатнім економічним та інвестиційним потенціалом у сфері сільського господарства, промисловості, туризму, освітній та медичних галузях. Тернопільщина йде шляхом модернізації системи господарювання та побудови процвітаючої європейської громади. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади – ключова реформа з усіх, які зараз тривають в Україні. Фактично, це зміна системи управління країною, перехід від адміністративної системи до реального самоврядування. І у цьому питанні Тернопільщина є в числі перших серед областей України та має вже відповідний досвід, яким ділиться з іншими. У процесі інвестування важливими чинниками є також час і довіра. На Тернопільщині цінують час інвесторів, і проекти реалізуються у короткі терміни. Переконаний, що з кожнгим роком компаній, які вкладають кошти у Тернопільську область, буде все більше. Ми зацікавлені у розвитку взаємовигідного, динамічного партнерства. Хочеться висловити надію на Вашу підтримку наших прагнень, а також впевненість у тому, що вже невдовзі зможемо очікувати нових спільних ідей та проектів у реалізації завдань соціально-економічного розвитку області, зміцненню української державності».