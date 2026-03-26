8 років тюрми та конфіскація автівки: ексзаступника голови Тернопільської ОВА остаточно засудили

26 березня 2026 року Верховний Суд підтвердив законність вироку колишньому заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігорю Гайдуку. Йдеться про покарання у вигляді 8 років і 2 місяців позбавлення волі за корупційний злочин.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відхилив касаційну скаргу сторони захисту та залишив без змін попередні рішення судів.

Зокрема, підтверджено вирок Вищий антикорупційний суд від 6 березня 2025 року та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 11 липня 2025 року.

За що засудили посадовця

За даними слідства, у червні 2023 року посадовця викрили на вимаганні 1,8 млн грн. За ці кошти він обіцяв забезпечити оплату заборгованості Тернопільської ОВА перед підприємством за вже виконані роботи, а також сприяти укладенню нових договорів і фінансуванню чинних.

Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Остаточне покарання

Відповідно до рішення суду, експосадовця засуджено до:

8 років 2 місяців позбавлення волі

позбавлення права обіймати посади в органах влади строком на 3 роки

конфіскації автомобіля Toyota Avensis

Постанова Верховного Суду є остаточною та не підлягає оскарженню.