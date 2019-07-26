Людмила Марченко — єдина жінка у Верховній Раді від Тернопільщини. Досьє

36-річна Людмила Марченко потрапила в парламент за списком партії “Слуга народу”.

Вона — бізнес-тренер, спеціаліст з консалтингу і аудиту. У 2018 році відкрила власний ресторан на околиці Тернополя. Засновниця бренду із пошиття постільної білизни, яку створюють в Італії, а продають в Україні. Одружена з військовослужбовцем Іваном Марченком із Кіровоградської області. Виховують 11-річного сина. Мешкають в багатоповерхівці на масиві БАМ у Тернополі.

Народилася на Черкащині, від 19-річчя проживає у Тернополі. Закінчила Тернопільський національний економічний університет за трьома спеціальностями: «підприємництво», «фінанси та оподаткування», «економічна кібернетика». Заочно навчалася в Норвезькому університеті за спеціальністю “екстремальне підприємництво”. Раніше працювала рекламним агентом в медіакорпорації RIA, директором з реклами радіохолдингу “Ретро та Люкс ФМ”.

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