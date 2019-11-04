На Тернопільщині знищили понад 10 печей для випалювання вапна

Самовільне влаштування печей для випалювання будівельного вапна зафіксовано працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області у ході позапланової перевірки, проведеної у жовтні 2019р. на території Гончарівської сільської ради Монастириського району.

Понад десяток діючих печей для випалювання вапняку, який незаконно добувався в околицях села Гончарівка, виявлено як у межах населеного пункту, так і на землях загального користування.

На місці порушення виявлено місцевих жителів, які займалися випалюванням вапна та відмовилися співпрацювати з інспекторами і надавати свої дані для притягнення їх до відповідальності. Особи порушників вдалося встановити разом з представниками Гончарівського старостату Монастириської ОТГ.

Матеріали трьох адмінсправ направлено до Монастириського райсуду для притягнення винних до адміністративної відповідальності за ч.1ст.164 КУпАП, а виконавчому комітету Монастириської міської ради видано припис з вимогою ліквідації незаконно влаштованих споруд.

Крім того, матеріали перевірки за компетентністю направлено до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області для розрахунку шкоди, завданої самовільним захопленням земельних ділянок під влаштування печей.

Слід зазначити, що у попередні роки Інспекція вже фіксувала аналогічні порушення на території загальнозоологічного заказника місцевого значення «Криниця» у Монастириському районі і притягувала до адмінвідповідальності осіб, що займалися незаконною діяльністю. На виконання припису Інспекції ці печі було ліквідовано.



