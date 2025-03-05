“Золота ера” чи повернення до минулого? Головні тези виступу Трампа

Дональд Трамп знову в центрі уваги, і його слова викликають неоднозначну реакцію. Щоразу, коли він говорить, здається, що світ на мить затримує подих – то від подиву, то від обурення, то від розгубленості. Його промови – це коктейль із патріотизму, популізму та непередбачуваних висловлювань, які змушують і прихильників, і критиків ламати голову над тим, що ж він насправді має на увазі. Зоя Казанжи уважно вслухається в слова Трампа та пропонує власний погляд на цю політичну виставу, де реальність і риторика змішуються в дивний, інколи абсурдний сюжет. Читайте далі – і вирішуйте самі, чи це майстерна політична гра, чи просто черговий епізод великого американського шоу. Більше 100 разів (далі я втомилась рахувати) промова переривалась оваціями, оплесками і підхопленням з місць республіканців. Але кажуть, що це така американська традиція і всіх президентів так вітають у Конгресі.

Демократи сиділи і не аплодували.

Ось що сказав Дональд Трамп про нашу війну. Це було наприкінці, я почну з цього:

«В цьому конфлікті між росією і Україною вже загинув мільйон людей. Ми посилали мільярди доларів, щоб підтримати Україну. Хочете, щоб це тривало ще 5 років? 2 тисячі людей вбивають кожного тижня . Гинуть молоді люди – і українці, і росіяни. Європа витратила більше грошей, купуючи газ у Росії, аніж на оборону України. Ми вклали 300 мільярдів, в Європа – 100. Але між нами океан, а вони – поруч.

Я отримав листа від Зеленського. Вони хочуть повернутися до перемовин. І ніхто не хоче більше миру, аніж Україна. Америка під керівництвом Трампа буде рухатися, щоб досягти миру. Україна готова підписати угоду. І ми раді цьому. Росія сказала що і вони готові. І це чудово». Овації..

«Треба припинити шаленство . Якщо ви хочете припинити війну, треба говорити з усіма сторонами».

А все відбувалось ось так. Зафіксувала для вас, як змогла.

Слова Трампа будуть у лапках.

«Америка повернулась!» Овації. В залі скандують: США!

«Починається світанок золотої ери. Це швидке просування до найвеличнішої епохи». Овації.

«Ми на початку повернення, якого світ ще не бачив!». Овації.

«Ми перемогли в загальнонаціональному голосуванні». Овації.

Демократи кричать. Республіканці перекрикують – США!

«Вперше в історії більшість в Америці вважають, що ми йдемо в правильному напрямку!». Овації. Демократи протестують криками.

Демократів попереджа» спікер Джонсон, щоб не зривали виступ. Закликає до порядку і обіцяє пристава. Овації республіканців.

Джонсон наказує приставам вивести з палати конгресмена від демократів. Конгресмен виходить.

«Я підписав 100 виконавчих указів і дав 400 вказівок, щоб поновити здоровий глузд в нашій країні». Овації.

«Перший місяць нашого президента був найуспішнішим за всю історію країни. Ще більше вражає, аніж Вашингтон. Це номер 2» (тут я ще уточню, про Вашингтона). Овації.

«Перетин кордону зменшився до найменших показників». Овації.

«Джо Байден – найгірший президент в історії нашої країни». Крики незгоди від демократів.

«У нас буде найкраща економіка і буде знижена злочинність до найнижчих показників». Овації.

«Демократи, які переді мною, чому вам не приєднатися і не стати поруч з нами, щоб ми стали однією велику країною!». Овації.

Розказує про те, як успішно працює, як бореться з «нерозумними» зеленими ідеями. Говорить про вихід з Ради ООН. Овації.

«Економіка. Я відмінив рішення старої адміністрації». Овації.

Говорить про звільнення з посад. Овації.

False – такі таблички тримають в руках демократи.

«Я повернув назад свободу слова». Овації.

«Англійська мова – відтепер єдина офіцйна мова Америки!». Овації.

«Мексиканську затоку віднині перейменовано на Американську». Овації.

«Ми закінчили з тиранією, різноманітністю та рівністю – в цивільних та військових справах». Овації.

«Суд дозволив нам працювати в цьому напрямку». Овації

«Відтепер у нас лише дві статі – чоловіча і жіноча». Овації.

«Здоровий глузд – наша політика». Овації.

“Пріоритет – економіка і благополуччя в сімʼях”. Овації.

«Минула влада – це катастрофа. Була найгірша інфляція за останні 43 роки, а, може, і за більше років».

«Байден випустив з-під контролю ціни на яйця. Ми над цим працюємо». Овації.

«Ми боремося з інфляцією, щоб зменшити ціни на енергоресурси. Я оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці в перший день президентства». Овації.

Розказує про Аляску, про інвестиції Японії і Південної Кореї в Америку, говорить про видобуток рідко земельних металів. Овації.

Говорить про департамент ефективності. Маск у костюмі на галереї. Овації. Маск сяє і широко посміхається.

«Ілон тяжко працює. Він не хотів цієї роботи. Але він успішно її робить». Овації.

Починає говорити про надмірні витрати Америки на те, що не становить інтересу для країни. «2 2 мільярдів витрачено на надання безкоштовно житла мігрантам, кошти на ЛГБТ, на людей в Лесото, що в Африці. 60 мільйонів для корінних народів. Для населення Бірми. Щоб миші стали трансгендерними. Обрізання чоловіків в Анголі. Спостереження за рибами. Розбудова довіри до виборців за кордоном. Кліматичні інновації в Замбії. В Сербії на покращення держзакупівель. На освіту в Азії. Це погані програми. Ми багато виявили і припинили. Ми виявили сотні мільярдів доларів шахрайства». Овації. Сміх республіканців.

«Ми забрали назад кошти, щоб подолати інфляцію. Ми це припинили». Овації.

«Є шокуючі рівні некомпетенцій. Наприклад – ми виявили мільйони людей, чий вік від 110 до 190 років. Вони всі отримують соціальне допомогу. І це жахливо для нашої системи». Сміх.

«Ми знизимо ціни і надамо більше коштів в кишені нашим громадянам». Овації.

«Я хочу збалансувати федеральний бюджет. Це – найважливіше». Овації.

«Скоро запрацює Золота карта – за 5 мільйонів доларі можна купити проживання в Америці. Краще нам приймати багатих. Вони зроблять багато гарного для країни». Овації.

«Сюди приїжджали ті, хто хоче зруйнувати нашу країн. Ми покличемо тих, хто принесе користь Америці». Овації.

«Ми боремося з бюрократією. Відреставруємо ту демократію, яка нам потрібна». Овації.

«Хто буде заважати, ми їх усунемо з роботи. Їхня епоха закінчилась». Овації.

«Наш конгрес має прийняти закони про зменшення податків». Овації.

Говорить про різні міри, які мають на меті зменшити споживчі ціни. Про нові автомобільні заводи, «щоб машини для американців стали дешевшими». Овації.

«Коли я був перший термін, у нас був успішний економічний стан». Овації.

Говорить про мита для інших країн. «Вони нас обкладали високим митом. Корея в 4 рази. Ми тепер їх обкладемо. Хотів 1 квітня все вводити, але скажуть що в День дурня. Тому 2 квітня ми почнемо тарифну політику. Ми накладемо тарифи на ті країни, які на нас накладають». Овації.

«Ми зберемо трильйони доларів і зробимо робочі місця. Нас обкрадали при Байдені, більше так не буде». Овація

«Канада і Мексика дозволяли через свої кордони до США потрапляти фентанілу. Більше вони таке робили не будуть. Ми припиняємо це».. Овації.

Говорить про інвестиції в США – «виробництва мають бути не в Китаї, а тут. Тут треба працювати, будувати і не треба платити мита». Овації.

«Нова американська політика буде доброю для фермерів. Я люблю фермерів. Нам з-за кордону ввозять багато огидного і брудного. Наші фермери наситять внутрішній ринок». Овації.

Звинувачує Байдена.

«Я люблю фермерів». Овації.

«Я ввів мито на алюміній, на сталь. На 25 відсотків».

З цього моменту Трамп починає свої слова ілюструвати конкретними прикладами і починає розповідати історії людей, які присутні в залі Конгресу.

Представляє чоловіка, дотичного до виробництва сталі, я так зрозуміла. Джеф. Розповідає про нього. Овації. В розрізі робочих місць. Говорить про економічний захист країни.

«Дивіться, куди нас завів Байден – це найнижче, де ми були». Аплодисменти республіканців.

Говорить про першу леді. Вона піднімається зі свого місця. Дякує за її зусилля по роботі з фостерними сімʼями.

«Ще раз повторюю: захист дітей – це захист кордонів! А у нас 21 мільйон людей перейшли кордон, там вбивці, торговці людьми і наркотики. І це все через погану політику Байдена. Але ми з швидко виганяємо злочинців з країни». Овації.

Говорить про кордони. Про тих, хто їх захищає. Дякує їм. Овації.

Розповідає історія про дівчину, яку скривдив мігрант. І це – «через провальну політику Байдена. Вона загинула, зараз в залі її мати та сестра. Я пообіцяв батькам, що її загибель недаремною. І я підписав закон про протидію тим, хто є загрозою – це закон Лейкен Райлі, за іменем загиблої. Всі стають, оплески.

«Ми робимо все, щоб закрити кордони і це найбільші зусилля, як були зроблені за всі часи». Овації.

«Демократи кажуть, що треба приймати нові закони. А я кажу – ні, потрібний новий президент!». Довгі овації.

«Ми досягнемо великого звільнення Америки!». Овації.

Говорить про жінку, у якої викрали та вбили дитину 12 років. «Це вчинив мігрант із Весенсуели».

В залі – мати загиблої дитини. Трамп звертається до неї: «Ми ніколи не забудемо вашу дитинуч я прийняв рішення назвати іменем вашої дитини чудовий заповідник. Це на її честь». Оплески.

Трамп тут же підписує свій наказ про це. Венс подає папку. Овації. Жінка у сльозах.

«Адміністрація Байдена дозволила заїхати таким. А ми їх відправимо назад. Або увʼязнемо. Якщо винні». Овації.

Встає один із агентів, який працює в патрулі, що затримують мігрантів. Притискає руку до серці. Овації.

«Дякую, вас було поранено, ви захищали Америку». Овації.

«5 місяців тому мексиканська влада видала нам 29 лідерів нарконаркокартелів. Це вперше таке. Вони хочуть нам сподобатись, тому почали гарно співпрацювати». Овації.

«Канада і Мексика мають не пропускати через свої кордони наркотики!». Овації.

«Ми маємо повернути право і порядок до наших міст і містечок». Овації.

«Наша судова система була переповнена ліваками. Нам треба поновити верховенство права. Це стосується і Пентагону, і ФБР. Дякує новим очільникам, які будуть над цим працювати». Овації.

ЄМи надаємо повагу поліцейським. У них тяжка і важлива робота. І така ж у пожежників. Пожежники рекордно за мене проголосували». Овації.

Розказує про поліцейського, якого рік тому застрелив злочинець. «Той, хто це зробив, мав 21 арешт! Я був на похоронах. Був на поминальній службі. Познайомимось з його вдовою, Стефані. Дякую тобі дуже. Вона тут, у залі. Брайян знає, що його батько герой». Оплески.

«Має бути смертна кара для тих, хто вбиває поліцейських». Овації.

«Буде закон про суворе покарання тих, хто знову порушує закон». Овації.

На балконі присутній хлопчик у дитячій формі поліцейського.

«Цей хлопчик мріє стати поліцейським. У нього був рак мозку. 5 місяців життя давали. Але це було 6 років тому». Овації.

«Наш новий директор секретної служби тут, і він офіційно посвятить тебе в агенти секретної служби США». Овації.

Щасливий хлопчик отримує посвідчення. Обійми. Довгі овації, скандування.

«Є збільшення раку серед дітей. І наш новий міністр Кеннеді займеться вирішенням цієї проблеми». Овації.

«Наша мета – позбутися токсинів, щоб наша їжа була здорова». Оплески.

Розказує про збільшення аутизму. Каже, що з цим справитися Боббі. Бажає йому удачі.

«Захист дітей від токсичної ідеології в школах – найголовніше». Розказує, що в залі є батьки, чиїх дітей перевели в інший гендер без їхнього дозволу.

«Я підписав указ, який забороняє цю гендерну ідеологію. Ті заклали, які роблять таку шкоду, більше ніколи не отримають фінансування». Овації.

«Ви маєте залишатися в такому вигляді, в якому вас зробив Бог». Овації.

«Наші службовці не будуть активістами і ідеологами. Вони булуть боротися лише за нашу країну». Овації.

«В січні американський армія мала найкращі результати з рекрутингу». Овації.

«Ми не могли залучити до лав нікого, а зараз повний розворот. Люди люблять нашу країну». Овації.

Вказує на юнака: – «Ось Хардлі, він хоче служити. Його прадід, дід і батько – всі військові, він буде подовжувати сімейну традицію. Він дуже гарно вчиться, має високі бали. І мріє вступити до Вест- Пойнт. А туди тяжко вступити. Але я повідомляє, що твою заявку схвалено!». Овації.

Присутня тут мама обіймає сина.

«, Я як головнокомандуючий, хочу найсильнішу армію в світі і я даю вказівку на створення залізного куполу. Цього хотів Рейган. Але не було технологій. Ізраїль має, і у нас буде. Світ небезпечний. Ми хочемо захистити наших громадян». Овації.

«Ми будемо відновлювати суднобудування. Все повернемо в Америку. І я підпишу указ про це». Овації.

«Американська компанія купує два порти біля Пнамського каналу». Овації.

«Марк Рубіо за це відповідає. Успіхів вам! Ми тепер знатимемо, хто буде винен, якщо щось не вийде. Але у нього все вийде. Дякую, що ви за Марка проголосували». Рубіо встає. Овації.

«Я хочу повідомити чудовим людям у Гренландії: ми за вашу незалежність. Але ви нам потрібні для міжнародної безпеки. Ми вас зробимо такими багатим, що ви про таке і не мріяли». Овації.

«Ми можемо протидіяти терористам. З Афганістану вивели війська, але не так, як потрібно. Ми затримали терориста, який вбивав наших солдатів. Нам в цьому дуже допоміг уряд Пакистану. Терорист скоро буде у нас і постане перед нашим судом. Він вбив наших військових в Афганістані». Оплески.

«На Близьких Сході ми повернемо заручників з Гази в Ізраїль. І займемось відбудовою Гази». Оплески.

В цьому місці було про Україну. Але я цей текст перенесла наверх посту.

«Марк Фогель, якого не повертали з росії, він був там затриманий, а я ообіцяв його мамі його повернути – і ось він з нами». Овації.

Марк з мамою підводяться, їх вітають.

Розповідає про замах на себе. І співчуває смерті чоловіка, в якого тоді потрапила куля. «Той чоловік (називає по імені) захистив тих, хто був тоді поряд. Тут присутні дружина і дві доньки». Оплески.

«Моє життя було порятована Богом, щоб Америку зробити величною, я в це вірю». Овації.

Говорить про американських героїв. «Американці завжди долали перешкоди, щоб захистити країну і свободу. Попри зусилля тих, хто хоче нас зруйнувати. Ми будемо боротися і не дозволимо, щоб щось сталось з нашою країною». Овації.

«Американці знищили комуністів, марксистів по всьому світу. Ми стоїмо за свободу у світі. Зараз наш час підтримати американську свободу, і це буде найвеличніше ера. І за 4 роки ми ще більше піднесемо нашу країну, розбудуємо найбезпечніше громаду у світі. Поведемо людей далі, у космос, досягнемо Марсу і ще далі». Овації.

«Ми прямуємо до найкращого золотого віку і нехай Бог благословить Америку!».

Овації. Шаленство. Радість.