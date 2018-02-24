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Бережани стануть проїзними!? (документ)

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Голова Тернопільської ОДА Барна Степан Степанович підписав перелік доріг які будуть фінансуватись у 2018 році з коштів експерименту митного перевиконання в сумі 15,2 млн.грн. Про це інформує заступник голови Тернопільської ОДА з питань децентралізації та формування нових об’єднань територіальних громад Олег Валов.

  • А це дорога М-12 в частині міста Бережани . Справа рухається, – пишу чиновник у мережі Фейсбук.

Нагадаємо, нещодавно місцеві мешканці перекривали трасу міжнародного значення у Бережанах.   Таким чином люди вимагали ремонту дорожнього покриття.

Автошлях М 12 проходить через Стрий — Рогатин — Бережани — Тернопіль — Хмельницький — Вінниця — Кропивницький — Знам’янка. Бережани одне з найстаріших міст Тернопільщини. Більшість вулиць мають вузьку проїзну частину. Місцеві кажуть, великогабаритний транспорт утворює великі вибоїни які ніхто не ремонтує. І от, нарешті, бережанців почули.

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