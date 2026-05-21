На Тернопільщині 16 водіїв електросамокатів спіймали п’яними

Від початку 2026 року на Тернопільщині правоохоронці зафіксували 22 порушення правил дорожнього руху водіями електротранспорту. Найбільше занепокоєння у поліції викликає те, що 16 водіїв керували електросамокатами та іншими транспортними засобами з електродвигуном у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області. Правоохоронці наголошують, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху та несуть відповідальність за порушення правил безпеки.

У поліції застерігають: керування електротранспортом у стані сп’яніння становить серйозну небезпеку як для самих водіїв, так і для пішоходів. Зіткнення навіть на невеликій швидкості може спричинити тяжкі травми.

За керування електросамокатами у нетверезому стані порушників притягують до відповідальності відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці закликають жителів області не нехтувати правилами дорожнього руху та не сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.