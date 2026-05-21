Кабмін виділив 12,4 млн грн на відновлення інфраструктури Тернополя

Кабмін спрямував 12,4 млн грн на відновлення пошкоджених об’єктів у Тернополі

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 12,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету для завершення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах житлової та соціальної інфраструктури в місті Тернополі, які постраждали внаслідок російської збройної агресії.

Кошти буде спрямовано Тернопільській обласній військовій адміністрації. Фінансування дозволить завершити роботи, які не вдалося реалізувати у 2025 році через обмежені строки бюджетного періоду, погодні умови та тривалі процедури закупівель.

За ці кошти планують провести заміну вікон у житлових будинках, відремонтувати місця загального користування та внутрішньобудинкові мережі тепло- й електропостачання, здійснити капітальний ремонт ліфта в одному з будинків, а також відновити елементи благоустрою початкової школи №2.

Як зазначають в уряді, оперативне відновлення пошкодженої інфраструктури є критично важливим для безпеки та нормальних умов життя мешканців громад, які постраждали від російських атак. Завершення робіт має запобігти подальшому погіршенню стану об’єктів і забезпечити їх належне функціонування.