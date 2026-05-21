У Скала-Подільській громаді виявили низку екопорушень

Фахівці Державної екологічної інспекції у Тернопільській області продовжують планові перевірки органів місцевого самоврядування щодо виконання делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Нещодавно завершено перевірку Скала-Подільської селищної ради. Під час заходу виявлено низку порушень природоохоронного законодавства, зокрема у сферах поводження з відходами, використання та охорони земель, утримання об’єктів природно-заповідного фонду та охорони лісових насаджень.

За результатами перевірки складено акт та направлено вимогу щодо усунення виявлених порушень у визначені законодавством терміни. Селищну раду зобов’язано ліквідувати стихійні сміттєзвалища, впровадити роздільне збирання побутових відходів, розробити місцеву програму управління відходами, а також забезпечити виконання розпоряджень щодо впорядкування місць розміщення відходів.

Крім того, громаді рекомендовано встановити прибережні захисні смуги навколо водних об’єктів, провести інвентаризацію зелених насаджень, розробити проєкти землеустрою для територій природно-заповідного фонду та забезпечити їх належну охорону.

Також наголошено на необхідності посилення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, а також встановлення інформаційно-охоронних знаків на територіях ПЗФ.

Від початку 2026 року аналогічні перевірки вже проведено в Озернянській сільській, Хоростківській міській та Копичинецькій міській радах. Наразі триває перевірка Теребовлянської міської ради.

Екоінспектори також проводять роз’яснювальну роботу з органами місцевого самоврядування щодо належного виконання природоохоронних вимог.