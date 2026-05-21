Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається захисник Віталій Лебедєв з Тернопільщини

Майже два роки вважався безвісти зниклим чортків’янин – старший сержант, стрілець-солдат механізованого батальйону Лебедєв Віталій Петрович 1971 року народження. Повідомляють у чортківській міській раді.

Віталія мобілізували у червні 2022 року. На жаль, 25 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дальнє на Донеччині він загинув.

У неділю, 24 травня, о 13:00 годині в Соборі Верховних Апостолів Петра і Павла зустрічатимемо тіло Героя.