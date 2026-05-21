Вночі в Тернополі патрульні затримали підозрілу молоду жінку

У Тернополі у 22-річної жінки виявили ймовірну наркотичну речовину
У Тернополі вночі, близько 3:00, на вулиці Текстильній патрульні поліцейські звернули увагу на жінку, поведінка якої здалася їм підозрілою.
Під час перевірки документів та проведення поверхневого огляду у 22-річної громадянки виявили згорток із білою порошкоподібною речовиною, яка зовні схожа на наркотичну.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
Триває перевірка.