Вночі в Тернополі патрульні затримали підозрілу молоду жінку

У Тернополі у 22-річної жінки виявили ймовірну наркотичну речовину

У Тернополі вночі, близько 3:00, на вулиці Текстильній патрульні поліцейські звернули увагу на жінку, поведінка якої здалася їм підозрілою.

Під час перевірки документів та проведення поверхневого огляду у 22-річної громадянки виявили згорток із білою порошкоподібною речовиною, яка зовні схожа на наркотичну.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Триває перевірка.