Через атаку росії в Чорткові є ушкодження в багатоквартирному будинку

Чортківська громада вкотре в час негоди не залишилась віч-на-віч із проблемою. У результаті роботи наших захисників неба по ворожих ракетах один багатоквартирний будинок (два під’їзди) отримав незначні ушкодження, повідомляють у міській раді.

Їхні партнери із благодійних фондів «Рокада» та «Право на захист» відразу відгукнулись на прохання допомогти.