Через атаку росії в Чорткові є ушкодження в багатоквартирному будинку
Чортківська громада вкотре в час негоди не залишилась віч-на-віч із проблемою. У результаті роботи наших захисників неба по ворожих ракетах один багатоквартирний будинок (два під’їзди) отримав незначні ушкодження, повідомляють у міській раді.
Їхні партнери із благодійних фондів «Рокада» та «Право на захист» відразу відгукнулись на прохання допомогти.
БФ «Рокада» у найкоротші терміни доставить матеріали першої необхідності, зокрема плівку, брезент та інше, аби закрити пошкоджені вибуховою хвилею вікна багатоквартирного будинку.
БФ «Право на захист» безкоштовно надасть всю необхідну правову допомогу, обіцяє чортківська влада.
- Водночас Чортківська міська рада НАГОЛОШУЄ! Щоб подати заяву про ремонт пошкодженого через війну житла у застосунку «Дія» у рамках програми «єВідновлення», необхідно мати впорядковані документи на житло! Вашу заявку у «Дії» приймуть лише у тому випадку, якщо ваша квартира/будинок будуть занесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.