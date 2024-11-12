Деякі діти 8-10 років у Новосільській спецшколі на Тернопільщині досі не вміють читати, – Суслова

Представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова розповіла, що деякі діти віком 8-10 років, які з першого класу проходять навчання у Новосільській спеціальній школі Тернопільської обласної ради, досі не вміють читати. Про це Суслова розповіла під час пресконференції.

Існує факт, коли діти 8-10 років, які з першого класу проходять навчання в даному закладі, досі не вміють читати. Вони не знають літер, вони не вміють рахувати. Це проблема не цих дітей, а це проблема тих, хто там викладає. Якщо неналагоджена нормальна система освіти, то відповідно діти не навчаться ні читати, ні писати, – сказала Суслова.

Вона також розповіла, що у закладі не організований освітній процес.

Освітній процес вони не можуть налагодити, адже керівництво навіть не знає скільки дітей буде проходити навчання. Тому що немає жодного журналу, в якому б відбувалася реєстрація дітей і їх відвідуваність навчального закладу. Навіть спланувати харчування заклад не може. На папері існує 11 класів, хоча в реальності 11 і 9 класів не існує. Коли ми потрапили на урок до 9 класу, то виявилося, що це 10 клас. Програми жодної немає. Діти навіть не мають щоденників, – додала Суслова.

Нагадаємо, у спеціальній школі на Тернопільщині виявлено факти порушення прав дітей та насильницькі дії щодо вихованців. Розпочато кримінальні провадження за чотирма статтями КК України.