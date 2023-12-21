«Фінансова допомога від ООН»: житель району потрапив у пастку шахраїв

Зловмисники продовжують масово розповсюджувати у соціальних мережах та месенджерах повідомлення про отримання грошової допомоги в межах програм Є-Підтримки, міжнародних організацій та благодійних фондів. Громадяни, не перевіривши інформацію, допомагають заробити кошти шахраям.

За допомогою до поліцейських звернувся 58-річний мешканець Тернопільського району. Він розповів, що в мережі Фейсбук побачив оголошення «Виплати від ООН в Україні». Він перейшов за посиланням, вказав свої анкетні дані та усі дані банківської картки. Опісля, з рахунку зникли понад 15 тисяч гривень.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.

Щоб вберегти свої кошти, варто добре пам’ятати:

– не довіряйте оголошенням в соцмережах та повідомленням, які надходять на мобільний та обіцяють будь-які виплати;

– не переходьте за посиланнями, які надходять вам у повідомленнях;

– не вводьте реквізити та конфіденційні дані платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах;

– отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Якщо оформляли допомогу, очікуйте сповіщення про нарахування в застосунку вашого банку або на порталі застосунку Дія.