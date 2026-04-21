Конкурс завершено: Тернопільський обласний центр служби крові отримав нового керівника

Відбулося фінальне засідання конкурсної комісії Тернопільської обласної ради щодо відбору керівника комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний центр служби крові».

Засідання проходило під головуванням депутатки Тернопільської обласної ради Наталія Онишків. Єдиним кандидатом на посаду генерального директора підприємства був Василь Хомінець.

Під час засідання члени комісії заслухали конкурсну пропозицію кандидата, провели співбесіду та обговорили його відповіді на поставлені запитання. Після цього відбулося рейтингове оцінювання учасника конкурсу.

За результатами розгляду комісія дійшла висновку, що кандидат успішно пройшов усі етапи відбору та отримав найвищу рейтингову оцінку. Відтак Василя Хомінця визнано переможцем конкурсу.

Відповідне подання буде скеровано на затвердження голові Тернопільської обласної ради Богдану Бутковському.