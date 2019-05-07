Купецькі традиції Бережан

Шум, тут безліч товарів, людей та реклами. Бережани окрім історії й архітектури виділяються ще й добрими купецькими традиціями. Площа Ринок завжди була серцем міста, відомою публічною й торговельною місциною.

Відлунням життя минулого є не лише фото, а й реклама підприємців початку ХХ ст. Товари й пропозиції надавали нашому містечку особливого шарму та стилю життя, на жаль, розвіяного “золотим вереснем” 1939 року.

Реклама – приклад авторитету й статусу підприємця в місті, ознака доброго смаку й конкурентності, бажання боротись за свого покупця. Ще одна цікава сторінка в історії міста, котра нагадує нам, що минуле близько. Михайло Музичка, м. Бережани.

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