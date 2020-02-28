15:02 | 28.02.2020
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Мешканець Тернопільщини знайшов під підлогою небезпечний «скарб»

Irena 3 Views Прокоментуй!

Небезпечну знахідку виявив мешканець Чортківського району та одразу зателефонував у поліцію, повідомляють поліціянти області.

Чоловік під час ремонту своєї оселі в одній із кімнат під підлогою знайшов предмет, ззовні схожий на гранату. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в області.

 Фото з веб-сайту поліції Тернопільщини

Як розповів начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігор  Васьків, знайдений боєприпас виявився гранатою часів Другої світової війни. Фахівці знищили вибухонебезпечний предмет.

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