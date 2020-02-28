Мешканець Тернопільщини знайшов під підлогою небезпечний «скарб»
Небезпечну знахідку виявив мешканець Чортківського району та одразу зателефонував у поліцію, повідомляють поліціянти області.
Чоловік під час ремонту своєї оселі в одній із кімнат під підлогою знайшов предмет, ззовні схожий на гранату. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в області.
Як розповів начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігор Васьків, знайдений боєприпас виявився гранатою часів Другої світової війни. Фахівці знищили вибухонебезпечний предмет.