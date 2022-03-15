На Тернопільщині палії допомагають нищити навкруги усе живе

14 березня на Тернопільщині рятувальники ліквідували 26 пожеж. З них 22 – в природних екосистемах. Зокрема: • сел. Залізці Залозецької ТГ Тернопільського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га; • с. Городок Заліщицької ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га; • м. Борщів Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га; • м. Ланівці Кременецького району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,2 га; • м. Тернопіль на вул. Об’їзна – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,02 га; • с. Харитонівці Заліщицької ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 2 га; • с. Лішня Кременецької ТГ Кременецького району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,5 га; • с. Щитівці Заліщицької ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,01 га; • с. Шибалин Бережанської ТГ Тернопільського району – пожежа сухої трави окремими осередками на площі орієнтовно 3 га; • с. Буданів Білобожницької ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,5 га; • с. Нападівка Борсуковецької ТГ Кременецького району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 3 га; • с. Татаринці Лановецької ТГ Кременецького району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га; • с. Зелений Гай Заліщицької ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га; • м. Шумськ Кременецького району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,01 га; • с. Задарів Монастириської ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га, внаслідок якої відбулося загоряння закинутої житлової будівлі (пошкоджено 30 м.кв покрівлі); • с. Урожайне Мельнице-Подільської ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 2 га; • с. Панасівка Залозецької ТГ Тернопільського району – пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,03 га; • с. Набережне Золотопотіцької ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 2 га; • с. Боднарівка Гусятинської ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,02 га; • с. Андруга Кременецької ТГ Кременецького району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,02 га; • с. Млинівці Зборівська ТГ Тернопільського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1,5 га; • с. Бережанка Скала-Подільської ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га.

З початку року, на Тернопільщині рятувальники ліквідували вже 81 пожежу на відкритих територіях, при цьому постраждало понад 78 гектарів землі.

Всупереч заборонам горе-господарі продовжують палити суху траву, провокуючи виникнення масштабних пожеж. Їх не спиняє ні те, що пожежі внаслідок підпалів можуть вийти з-під контролю, а продукти горіння є шкідливими для здоров’я. Не спиняє їх навіть введення воєнного стану в Україні. Від ворожих бомб палає українська земля, а місцеві палії допомагають нищити навкруги усе живе! Окрім того, ресурси, які могли б використовуватись для надання допомоги людям, що страждають від нападу агресора, рятувальники вимушені витрачати на ліквідацію наслідків навмисних підпалів.

Вкотре закликаємо громадян залишатись людьми та припинити спалювати суху траву, листя та сміття на власних присадибних ділянках. Паління сухої трави це злочин! Який є особливо важким у час війни.