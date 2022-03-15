На Тернопільщині палії допомагають нищити навкруги усе живе
14 березня на Тернопільщині рятувальники ліквідували 26 пожеж. З них 22 – в природних екосистемах.
Зокрема:
• сел. Залізці Залозецької ТГ Тернопільського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га;
• с. Городок Заліщицької ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га;
• м. Борщів Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га;
• м. Ланівці Кременецького району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,2 га;
• м. Тернопіль на вул. Об’їзна – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,02 га;
• с. Харитонівці Заліщицької ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 2 га;
• с. Лішня Кременецької ТГ Кременецького району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,5 га;
• с. Щитівці Заліщицької ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,01 га;
• с. Шибалин Бережанської ТГ Тернопільського району – пожежа сухої трави окремими осередками на площі орієнтовно 3 га;
• с. Буданів Білобожницької ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,5 га;
• с. Нападівка Борсуковецької ТГ Кременецького району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 3 га;
• с. Татаринці Лановецької ТГ Кременецького району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га;
• с. Зелений Гай Заліщицької ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га;
• м. Шумськ Кременецького району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,01 га;
• с. Задарів Монастириської ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га, внаслідок якої відбулося загоряння закинутої житлової будівлі (пошкоджено 30 м.кв покрівлі);
• с. Урожайне Мельнице-Подільської ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 2 га;
• с. Панасівка Залозецької ТГ Тернопільського району – пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,03 га;
• с. Набережне Золотопотіцької ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 2 га;
• с. Боднарівка Гусятинської ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,02 га;
• с. Андруга Кременецької ТГ Кременецького району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,02 га;
• с. Млинівці Зборівська ТГ Тернопільського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1,5 га;
• с. Бережанка Скала-Подільської ТГ Чортківського району – пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га.
Вкотре закликаємо громадян залишатись людьми та припинити спалювати суху траву, листя та сміття на власних присадибних ділянках. Паління сухої трави це злочин! Який є особливо важким у час війни.