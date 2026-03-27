На Чортківщині чоловік зі смітника приніс додому бойову гранату

У жителя Чортківщини вилучили бойову гранату

У Чортківському районі правоохоронці вилучили у 43-річного чоловіка бойову гранату. Небезпечний предмет виявив поліцейський офіцер Хоростківської громади.

Чоловік знайшов гранату на смітнику і забрав додому

За словами чоловіка, вибухонебезпечний предмет він знайшов на сільському смітнику. Попри те, що розумів протиправність своїх дій, вирішив залишити гранату собі та приніс її додому.

Вибухівку вилучили та направили на експертизу

Правоохоронці вилучили гранату та скерували її на експертне дослідження. Наразі встановлюються всі обставини події.

Відкрито кримінальне провадження

Слідчі відділення поліції №3 міста Гусятин розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.