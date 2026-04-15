На Тернопільщині 85 релігійних громад досі підпорядковуються москві

На Тернопільщині ще 85 релігійних громад залишаються підпорядкованими московському патріархату. Про це заявив депутат Тернопільської обласної ради від фракції «Європейська Солідарність» Василь Градовий.

За його словами, процес переходу громад до Православної церкви України напряму залежить від позиції священнослужителів.

«Якщо священник не сповідує проукраїнську позицію, то ця громада ніколи не перейде до української церкви», — наголосив депутат.

Він емоційно висловився щодо ситуації із переходами релігійних громад із УПЦ МП до ПЦУ, підкресливши, що вплив духовенства є ключовим фактором у цьому процесі.

Питання переходу громад до Православної церкви України залишається актуальним для Тернопільщини, попри активні зміни, які відбуваються в релігійному середовищі області.