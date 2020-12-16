На Тернопільщині через скаженого кота постраждали два села

Подія сталась в с. Білозірка Лановецького району 8 грудня. Тоді домашній кіт покусав свою 67-річну господиню. Наступного дня фахівці Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, за результатами експертизи, встановили, що кіт хворів на сказ.

Враховуючи такий поворот подій, потерпіла тепер мусить проходити курс профілактичних щеплень від сказу.

Мало того, 15 грудня за даним фактом відбулося позачергове засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Лановецькій РДА. Після обговорення було прийнято рішення щодо запровадження карантинних обмежень терміном на 60 днів, оголошено неблагополучним по сказу тварин с. Білозірка, а загрозливою зоною визнати с. Шушківці Лановецького району. Також, чиновники затвердили відповідний план-заходів по локалізації та ліквідації спалаху сказу.