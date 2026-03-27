На Тернопільщині надали майже 15 тисяч адмінпослуг за два місяці

Упродовж січня-лютого 2026 року підрозділи податкової служби у Тернопільській області надали 14 258 адміністративних послуг мешканцям та бізнесу.

Найпопулярніші послуги серед жителів області

Найбільший попит мають базові послуги, необхідні для щоденних фінансових операцій:

оформлення картки платника податків — 5 487 (38,5%);

довідки про доходи та сплачені податки — 2 596 (18,2%);

витяги з реєстру платників єдиного податку — 1 998 (14,0%);

довідки про відсутність заборгованості — 833 (5,8%).

Попит пов’язаний із роботою та бізнесом

Така структура звернень свідчить, що громадяни активно користуються послугами, необхідними для працевлаштування, отримання соціальних виплат та ведення підприємницької діяльності.

Податкова обіцяє покращення сервісу

У податковій службі зазначають, що й надалі працюватимуть над підвищенням якості обслуговування, розширенням доступності послуг та створенням комфортних умов для відвідувачів.