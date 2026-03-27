Фейковий покупець ошукав жителя Тернопільського району

Шахрайство під виглядом покупки автомобільних фар: житель Тернопільського району втратив 15 тисяч гривень

До співробітників відділу поліції №2 м. Тернополя надійшло повідомлення від жителя одного з сіл району 2004 року народження про те, що він став жертвою інтернет-шахрайства.



За словами заявника, невідома особа зв’язалася з ним під приводом купівлі автомобільних фар.



Оголошення про продаж товару було розміщене на одному з популярних онлайн-майданчиків. Під час спілкування зловмисник увійшов у довіру та переконав потерпілого перерахувати кошти.



У результаті чоловік здійснив переказ у сумі 15 000 гривень на банківську картку, реквізити якої надав псевдопродавець. Після отримання грошей зв’язок із невідомим обірвався.



Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними під час здійснення онлайн-операцій.



Не довіряйте незнайомцям, не переходьте за сумнівними посиланнями та не здійснюйте передоплат на невідомі рахунки. У разі підозри на шахрайство негайно звертайтеся до поліції за номером 102.







Поділіться:









