На Тернопільщині посилили контроль за підпалами сухостою

У Тернопільському районі рятувальники посилили контроль за спалюванням сухої рослинності та попереджають про відповідальність за такі дії. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що протягом тижня рейдові групи проводили моніторинг територій громад із використанням безпілотників.

До перевірок залучили офіцерів-рятувальників громади та фахівців сектору безпілотних систем, які за допомогою БПЛА виявляли факти підпалів сухостою та фіксували правопорушення. Попри численні застереження, окремі мешканці продовжують спалювати суху рослинність, що створює серйозну загрозу — вогонь може швидко поширюватися, знищувати екосистеми, майно та становити небезпеку для життя і здоров’я людей.

Рятувальники наголошують, що спалювання сухостою заборонене законом і передбачає адміністративну відповідальність. Відповідно до статті 77-1 КУпАП, штрафи для громадян становлять від 3 060 до 6 120 гривень, а для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 гривень.

У службі зазначають, що контроль триватиме й надалі, зокрема у вихідні дні, у посиленому режимі. Усі порушення фіксуватимуться, а винних осіб притягатимуть до відповідальності. Паралельно з мешканцями проводять роз’яснювальну роботу щодо небезпеки підпалів та їхніх наслідків.

Рятувальники закликають громадян бути свідомими та не провокувати пожежі в екосистемах.