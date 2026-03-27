У центрі «Родинний затишок» на Тернопільщині виявили порушення прав дітей

У Представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області оприлюднили результати моніторингового візиту до Тернопільського обласного центру соціально-психологічної допомоги «Родинний затишок», під час якого виявили низку порушень у забезпеченні прав дітей.

Перевірку здійснили працівник регіонального представництва омбудсмана спільно з експертом у межах проєкту Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Фонду «Партнерство за сильну Україну». Метою візиту була оцінка умов перебування дітей і дотримання їхніх прав у закладі.

Станом на день перевірки у центрі цілодобово перебували 26 дітей — 15 хлопчиків і 11 дівчаток. Під час моніторингу оглянули спальні кімнати, харчоблок, укриття та інші приміщення, приділивши особливу увагу умовам проживання, організації харчування та забезпеченню базових прав вихованців.

За результатами візиту зафіксовано низку недоліків. Зокрема, особові справи дітей ведуться неналежним чином, виявлено порушення в організації харчування, встановлено випадки перебування дітей без належного супроводу батьків або законних представників, а також зафіксовано порушення права на приватне життя та особистий простір.

У представництві наголошують, що такі порушення можуть негативно впливати на безпеку та розвиток дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують підвищеної уваги з боку держави. Наразі готується офіційний звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків та покращення умов перебування дітей у закладі.