На Тернопільщині продають новорічні ялинки у горщиках

Всі люди налаштовані по різному, хтось надає перевагу раз і назавжди купити штучну ялинку, комусь подобається купувати кожного року зрізане дерево на ялинкових базарах, але останнім часом все більше людей надають перевагу тим ялинкам, які ростуть у горщиках або в спеціальних контейнерах.

Перш за все, ялинка яка росте в горщику є живим деревом, яке створює святковий настрій, подарує радість як дітям, так і дорослим, а також може стати чудовим подарунком на Новий рік. По закінченню всіх свят, її можна висадити в саду у себе на дачі або біля власного будинку.

Як тільки ви купили живу новорічну ялинку в контейнері (ящику, горщику тощо), потрібно подбати про правильне її розташування. Деревце слід поставити в найбільш прохолодне місце в будинку подалі від батарей, обігрівачів тощо. Також стежте за тим, щоб на новорічну ялинку в горщику не потрапляли прямі сонячні промені.

Землю під рослиною потрібно поливати, але помірно. Коренева система хвойних не любить ні пересихання ґрунту, ні його перезволоження.

Ялинки у горщику мають низку переваг перед зрубаними, зокрема їх фітонцидні властивості.

Як розповів заступник директора Володимир Чапран , аромат не тільки є приємним і налаштовує на новорічний настрій, він ще й є дуже корисним для людини.

”Він має антисептичні властивості, мікроелементи борються зі шкідливими бактеріями, очищують простір від пилу і наповнюють повітря киснем”.

Державне підприємство «Кременецький лісгосп» проводить реалізацію новорічних ялинок у горщиках із закритою кореневою системою .

Мета продажу “живих” ялинок – це не тільки зменшити вирубку новорічних дерев, а навпаки , примножити їх чисельність, адже потім ялинку висадимо у ґрунт.

Бережіть ліс – купуйте ялинку в горщику , життя якої продовжиться після свят, – йдеться у повідомлення прес-служби ДП “Кременецький лісгосп”.

Поділіться:









