На Тернопільщині впродовж доби сталося п’ять пожеж

Минулої доби вогнеборцями Тернопільщини ліквідовано 5 пожеж, з яких 4 – паління сухої трави та сміття.

30 червня у сел. Гусятин Чортківського району на вул. Січинського виникла пожежа сміття на території паспортизованого сміттєзвалища, яке знаходиться на балансі КП «Благоустрій», площею 500 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління із залученням 4 од. допоміжної техніки КП «Благоустрій» (екскаватор та 2 трактори з бочками для підвозу води та навантажувач MANITOU);

– у с. Зелений гай Заліщицької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

– у с. Млинівці Зборівської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 200 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

1 липня у с. Старе Місто Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 300 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.