У Тернополі відбудеться масштабний благодійний забіг на підтримку реабілітації ветеранів

13 червня у Тернополі пройде спортивно-родинний захід «Активні парки з МХП», який об’єднає понад 600 учасників із різних громад. Головна мета події — підтримка українських захисників та розвиток культури активного способу життя.

Ініціаторами безкоштовних стартів виступають компанія МХП, благодійний фонд «МХП – Громаді» та ДУ «Агенція масового спорту України» за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

Окрім спортивної частини, на учасників і гостей чекатиме благодійний аукціон з унікальними лотами від українських спортсменів, а також майстер-класи для дітей. Усі зібрані кошти спрямують на реабілітацію військових у центрі NextStep.

Програма заходу розрахована на різний рівень фізичної підготовки. Передбачені дистанції:

біг для дорослих — 1 км, 5 км та 10 км

скандинавська ходьба — 5 км

дитячі забіги — 100 м, 300 м та 500 м

📍 Місце проведення: м. Тернопіль, парк Тараса Шевченка (площа біля пам’ятника Степану Бандері)

📅 Дата: 13 червня (субота)

Участь безкоштовна, однак кількість місць обмежена, тому попередня реєстрація є обов’язковою.

🔗 Реєстрація: https://zabig.com.ua/event/235

Організатори закликають долучатися родинами та компаніями друзів — це можливість провести активний день і водночас підтримати українських військових.