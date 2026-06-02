Утік після аварії: на Тернопільщині пʼяний мотоцикліст залишив пасажирку в кюветі

На Тернопільщині слідчі поліції розслідують ДТП, в якій постраждали водій мотоцикла та пасажирка. Після аварії кермувальник утік з місця події.

Аварія сталася 1 червня близько 19:00 у селі Білоголови Залозецької громади на трасі Почаїв–Зборів. 21-річний водій мотоцикла Lifan LF175-2E не впорався з керуванням, з’їхав із проїзної частини та опинився в кюветі.

Після падіння кермувальник залишив місце ДТП. Очевидці повідомили про подію на спецлінію поліції.

Унаслідок аварії 19-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. Згодом медичної допомоги потребував і сам водій, якого правоохоронці встановили та розшукали.

За даними поліції, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286¹ КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння). Триває досудове розслідування.