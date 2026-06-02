«Водоканали довели до ручки» — Надал про ситуацію з тарифами на воду в Тернополі

У Тернополі розглядають можливість перегляду тарифу на водопостачання та водовідведення. Про це в ефірі програми «На контролі» телеканалу TV-4 розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, питання тарифів на воду тривалий час регулювалися на державному рівні — Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спільно з урядом. Водночас, починаючи з 2001 року, тарифи на водопостачання та водовідведення не переглядалися, попри зростання вартості електроенергії, заробітної плати та інших складових собівартості.

«За ці роки ми дійшли до ситуації, коли в діючому тарифі закладена вартість електроенергії 5 гривень 60 копійок, тоді як водоканал сьогодні сплачує 16–18 гривень. Щоб утримати нинішній тариф, потрібно додатково близько 300 мільйонів гривень бюджетного дофінансування щороку», — зазначив міський голова.

Сергій Надал наголосив, що законодавство передбачає компенсацію різниці в тарифах з боку держави, однак протягом останніх п’яти років такі компенсації не надходили. Через це, за його словами, водоканали накопичили борги та перебувають у складному фінансовому стані.

«Водоканали довели до ручки, оскільки вони надавали послуги значно дешевше їхньої собівартості. Сьогодні вони мають борги, судові позови та ризики банкрутства», — сказав він.

Міський голова також повідомив, що Верховна Рада ухвалила закон, яким право встановлювати тарифи на воду передано органам місцевого самоврядування. Водночас передбачено, що тариф не може бути нижчим за економічно обґрунтований рівень.

За попередніми розрахунками «Тернопільводоканалу», економічно обґрунтований тариф може становити близько 98,5 гривні. Наразі мешканці сплачують близько 36 гривень.

«Якби підвищення відбувалося поступово протягом п’яти років, це не було б таким різким навантаженням. Але зараз різниця є суттєвою», — зазначив Надал.

Він додав, що подібні процеси вже відбуваються в інших містах України: у Чернівцях тариф підняли до 63,5 грн, у Кривому Розі — до 78 грн і 40,7 грн, у Запоріжжі — близько 70 грн.

«Ми чудово розуміємо, що це складно для людей, але це реальність, від якої не відійти. Інакше водоканал не зможе працювати», — наголосив міський голова.

Наразі, за його словами, триває аналіз розрахунків підприємства та перевірка фахівцями міської ради. Також планується залучення незалежних експертів для визначення економічно обґрунтованого тарифу.

У червні в місті планують провести обговорення та громадські слухання, а також вивчити досвід інших міст і можливості економії витрат.

Міський голова також зазначив, що для соціально вразливих категорій населення продовжує діяти система житлових субсидій, яка дозволяє компенсувати витрати на комунальні послуги.

За попередніми планами, у разі ухвалення рішення нові тарифи можуть бути запроваджені не раніше 1 липня. Водночас розглядається можливість поетапного підвищення.

«Протягом червня ми будемо інформувати мешканців і обговорювати всі варіанти», — підсумував Сергій Надал.