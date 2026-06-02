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“На телефоні з рідними бійців. Вислуховую найважче”: штаб-сержантка з Тернополя Наталія Трач

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Наталія Трач з Тернополя служить штаб-сержанткою відділу цивільно-військового співробітництва 67 окрема механізована бригада.🇺🇦

Вона супроводжує поранених військових🏥, допомагає родинам загиблих і зниклих безвісти🕯️, оформлює документи 📄 та підтримує тих, хто переживає найважчі моменти свого життя.🤝
Її шлях до війська почався задовго до повномасштабного вторгнення.
Після поїздки на Донеччину у 2016 році Наталія побачила наслідки російської агресії на власні очі й вирішила діяти.✊
Вона організовувала патріотичні табори для дітей зі сходу України, займалася волонтерством, їздила на фронт, підтримувала військових та допомагала пораненим.🇺🇦
Сьогодні її робота — це щоденні дзвінки від рідних військовослужбовців📱, пошук відповідей на складні запитання, допомога сім’ям, які чекають звістки про своїх близьких.💬
Наталія переконана: сила України — у пам’яті про своє коріння, у єдності та любові до власної держави.🇺🇦
«Нація — це як дерево: коріння — минуле, стовбур — теперішнє, а крона — майбутнє. Якщо обрізати коріння, чи зазеленіє крона?»🌿
Дякуємо за службу, витримку і людяність. 🙏🇺🇦

📌За матеріалами Суспільне Тернопіль.

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