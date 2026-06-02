“На телефоні з рідними бійців. Вислуховую найважче”: штаб-сержантка з Тернополя Наталія Трач

Наталія Трач з Тернополя служить штаб-сержанткою відділу цивільно-військового співробітництва 67 окрема механізована бригада.

Вона супроводжує поранених військових, допомагає родинам загиблих і зниклих безвісти, оформлює документита підтримує тих, хто переживає найважчі моменти свого життя.

Її шлях до війська почався задовго до повномасштабного вторгнення.

Після поїздки на Донеччину у 2016 році Наталія побачила наслідки російської агресії на власні очі й вирішила діяти.

Вона організовувала патріотичні табори для дітей зі сходу України, займалася волонтерством, їздила на фронт, підтримувала військових та допомагала пораненим.

Сьогодні її робота — це щоденні дзвінки від рідних військовослужбовців, пошук відповідей на складні запитання, допомога сім’ям, які чекають звістки про своїх близьких.

Наталія переконана: сила України — у пам’яті про своє коріння, у єдності та любові до власної держави.

«Нація — це як дерево: коріння — минуле, стовбур — теперішнє, а крона — майбутнє. Якщо обрізати коріння, чи зазеленіє крона?»

Дякуємо за службу, витримку і людяність.

За матеріалами Суспільне Тернопіль.