На Тернопільщині за тиждень відновили понад 40 тисяч “квадратів” доріг

У Тернопільській області тривають активні роботи з ремонту дорожнього покриття. За минулий тиждень дорожники відновили понад 40 тисяч квадратних метрів автошляхів державного значення.

Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, роботи проводять на дорогах із високою інтенсивністю руху, які відіграють важливу роль у гуманітарній та військовій логістиці.

Зокрема, ремонт тривав на таких автошляхах:

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине

Н-02 Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка

Підрядники використовують гарячий асфальтобетон та відновлюють покриття великими картами. Ліквідовують ямковість, тріщини, вибоїни та інші пошкодження дорожнього полотна.

На ділянках, де тривають роботи, рух транспорту організовано у реверсному режимі.

Окрім магістралей державного значення, ремонт продовжується і на регіональних та територіальних дорогах. Там застосовують як гарячий асфальтобетон, так і струменевий метод для ліквідації аварійної ямковості.

Загалом від початку ремонтного сезону на Тернопільщині вже відновили майже 139 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття, з яких понад 40 тисяч — лише за останній тиждень.