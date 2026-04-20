На Тернопільщині за тиждень відновили понад 40 тисяч “квадратів” доріг
У Тернопільській області тривають активні роботи з ремонту дорожнього покриття. За минулий тиждень дорожники відновили понад 40 тисяч квадратних метрів автошляхів державного значення.
Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, роботи проводять на дорогах із високою інтенсивністю руху, які відіграють важливу роль у гуманітарній та військовій логістиці.
Зокрема, ремонт тривав на таких автошляхах:
- М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече
- М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине
- Н-02 Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка
Підрядники використовують гарячий асфальтобетон та відновлюють покриття великими картами. Ліквідовують ямковість, тріщини, вибоїни та інші пошкодження дорожнього полотна.
На ділянках, де тривають роботи, рух транспорту організовано у реверсному режимі.
Окрім магістралей державного значення, ремонт продовжується і на регіональних та територіальних дорогах. Там застосовують як гарячий асфальтобетон, так і струменевий метод для ліквідації аварійної ямковості.
Загалом від початку ремонтного сезону на Тернопільщині вже відновили майже 139 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття, з яких понад 40 тисяч — лише за останній тиждень.