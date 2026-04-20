У Чорткові відкриють мотосезон-2026 із благодійною метою

У неділю, 3 травня, в Чорткові відбудеться відкриття мотосезону 2026, яке цього року матиме благодійний характер.

Як повідомив Іван Космина, під час події планують зібрати кошти на придбання музичної колонки для дітей-сиріт, яких виховує монахиня Йосафата Воробей.

Організатори наголошують, що для цих дітей важливі не лише базові потреби, а й прості радощі — музика, спільні свята та атмосфера підтримки.

До участі запрошують байкерів і всіх поціновувачів мототехніки. Захід має на меті не лише символічно відкрити мотосезон, а й об’єднати людей заради доброї справи.

Ініціатори додають: справжня сила байкерської спільноти — не тільки в швидкості та реві моторів, а й у готовності допомагати тим, хто цього потребує.