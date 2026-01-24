13:12 | 24.01.2026
На Тернопільщину прибув «вагон незламності»

22 січня мобільні пункти незламності Укрзалізниці розпочали роботу на станціях Микуличин, Калуш, Підволочиськ, Радивилів, Дубно, Ківерці, Красне, Ходорів, Золочів, Сколе, Берегове, Хуст та Свалява, повідомляють у Львівській залізниці.

Вагони незламності – це безкоштовні мобільні хаби із автономним живленням, споряджені всім необхідним для обігріву, зв’язку та відпочинку:

 мають повноцінну систему опалення;

 оснащені зарядними пристроями від генераторів та портативних джерел живлення;

 мають мікрохвильові печі для розігріву їжі та холодильники для її тимчасового зберігання;

 оснащені комплектами Starlink для безперебійного зв’язку; – облаштоване дитяче купе з ігровими наборами, книжками, освітніми матеріалами та мультфільм-зоною;

 окремі купе облаштовані для комфортного перебування з тваринами.

Зауважимо, що наприкінці грудня у відповідь на складну ситуацію, що склалася в енергосистемі України внаслідок масованих ворожих обстрілів, Укрзалізниця разом із партнерами All Hands and Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation та White Stork підготувала 100 «Вагонів незламності». Частина з них першочергово вирушила та розпочала роботу у прифронтових регіонах та на Київщині.

