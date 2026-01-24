На Тернопільщину прибув «вагон незламності»

22 січня мобільні пункти незламності Укрзалізниці розпочали роботу на станціях Микуличин, Калуш, Підволочиськ, Радивилів, Дубно, Ківерці, Красне, Ходорів, Золочів, Сколе, Берегове, Хуст та Свалява, повідомляють у Львівській залізниці.

Вагони незламності – це безкоштовні мобільні хаби із автономним живленням, споряджені всім необхідним для обігріву, зв’язку та відпочинку:

мають повноцінну систему опалення;

оснащені зарядними пристроями від генераторів та портативних джерел живлення;

мають мікрохвильові печі для розігріву їжі та холодильники для її тимчасового зберігання;

оснащені комплектами Starlink для безперебійного зв’язку; – облаштоване дитяче купе з ігровими наборами, книжками, освітніми матеріалами та мультфільм-зоною;

окремі купе облаштовані для комфортного перебування з тваринами.

Зауважимо, що наприкінці грудня у відповідь на складну ситуацію, що склалася в енергосистемі України внаслідок масованих ворожих обстрілів, Укрзалізниця разом із партнерами All Hands and Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation та White Stork підготувала 100 «Вагонів незламності». Частина з них першочергово вирушила та розпочала роботу у прифронтових регіонах та на Київщині.