Не всі енкаведисти були звірами, — колишня зв’язкова УПА Марія Штепа з Тернопільщини

Колишня зв’язкова УПА Марія Штепа (псевдо Тополя), уродженка с. Ромашівка Чортківського району, згадує каральні операції енкаведистів у повоєнні роки, облави, засади, кровопролиття:



– На світанку, літом 46-го року, рейдовий рій із 11 осіб, зайшов до хати, щоб помитися і перепочити. Нараз, вбігла сусіда, що готувала перекус і спішно збираючи зо стола їду, повідомила про облаву. Щойно хлопці дісталися горища, як до хати зайшов ст. лейтенант НКВС; окинув поглядом господу і якийсь час затримаши очі на кріслі з якого звисала портупея, промовив до мене: «Голову надо было забыть, а не это…». Залишивши на шматку паперу резолюцію “проверено”, пішов геть.

Золота пектораль