Офіцер ЗСУ з Підволочиська Роман Бойко нагороджений Срібним Хрестом!

Відверто кажучи, якщо є гарні новини від військових, то з ними дуже хочеться поділитися з усіма. Отже, сьогодні мова піде про військового офіцера з Підволочиська Бойка Назарія. Повідомляють у селищній раді.

🔵25 квітня 2023 року Назарій отримав високу нагороду від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного – почесний нагрудний знак – Срібний хрест. Ми радіємо разом з Назарієм і його сімʼєю!

🟡Тож давайте знайомитися з нашим молодим Героєм. Бойко Назарій Ярославович народився у Підволочиську 03 жовтня 1997 року. Після закінчення школи у 2015 році, відчув потяг до військової справи, поступив в Одеську військову академію, закінчив її у 2019 році, отримавши звання лейтенанта.

Відрадно, що вже під час навчання в академії у 2017 році приймав участь у військовому параді в Києві. Після закінчення академії почав служити у військовій частині А 3215, славнозвісній 44-тій окремій артилерійській бригаді.

З 2019 по 2021 роки брав участь в АТО. В той горезвісний лютий, Назар з побратимами вже був на білоруському кордоні тримаючи оборону. 24 червня 2023 присвоєно звання майор. Назарова сімʼя щиро радіє усіма добрим новинам з фронту, лиш шкодують, що цього не бачить батько Ярослав, який теж воював разом з сином, але, на жаль, загинув 17 жовтня 2022 року.

🙏Пишаємося досягненнями наших воїнів-земляків та чекаємо усіх живих та здорових вдома з Перемогою!

🇺🇦І як завжди говорить Назар своїй сімʼї: «Я вас усіх сильно люблю! Вірте в нас, довіряйте ЗСУ – все буде добре! З нами Бог, з нами Перемога!».

#добрі_новини_ЗСУ