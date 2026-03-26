Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Роман Ситник з Тернопільщини
Додому На Щиті повертається воїн, Захисник, який тривалий час вважався зниклим безвісти, повіломляю Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.
Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 28 листопада 2024 року поблизу н.п. Веселий Гай Донецької області, загинув солдат СИТНИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1988 року народження, уродженець села Іванків, та проживав з сім’єю в селі Гермаківка.
Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.
Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.
Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.
Вічна пам’ять та слава Герою!