Яблучний Спас на Тернопільщині: традиції, обряди та храми Преображення Господнього

«ЯБЛУЧНИЙ СПАС – ЙДЕ ЛІТО ВІД НАС»…

Так каже народна приказка, але, здається, що літа й не було…

ІСТОРІЯ СВЯТА, ЗВИЧАЇ, ПОВІР’Я

Нині, 6 серпня, ми відзначатимемо свято Преображення Господнього – одне з 12 найбільших. У народі його також називають Яблучним Спасом, Другим Спасом або Великим Спасом.

Цей день присвячений євангельській події, коли апостоли побачили Христа в перевтіленні. Згідно з Біблією, цього дня Ісус з учнями піднявся на гору Фавор. Під час молитви лице Ісуса освітило яскраве світло, а його одяг став білосніжним. Ісус преобразився на очах своїх учнів, відкривши їм своє призначення. Звідси назва свята – Преображення Господнє.

Цього дня Христос дізнався, що він призначений для порятунку людей і для цього йому судилося померти в муках, а потім воскреснути. Повернувшись з гори, Ісус наказав зібрати яблука, щоб Господь міг їх освятити.

В давнину наші предки відзначали наприкінці літа свято урожаю. Це дає підставу вважати, що коріння свята сягає дохристиянських вірувань.

Найбільше на освячення яблук чекали матері, у яких померли діти, й дочки, у яких померли матері, оскільки, за народними віруваннями, яблука їм можна було їсти тільки після Спаса.

Цього дня не можна виконувати домашню роботу, дозволяється лише готувати їжу. Також не можна лаятися, купатися у відритих водоймах та бажати комусь зла. Не можна вбивати комах – мух, комарів, мошок, жучків, бо це вважається поганою прикметою і може принести нещастя.

Натомість у свято Преображення Господнього потрібно молитися та згадувати про померлих родичів.

Яблучний Спас припадає на Успенський піст. Тому, як і під час будь-якого православного посту, в цей час важливо не лише тілесне утримання, а й духовне очищення.

У народі вірять: якщо на Спаса загадати бажання, а потім з’їсти освячене яблуко, то воно обов’язково здійсниться. Яблука символізують добробут, родючість та злагоду в сім’ї. До речі, засновник комп’ютерної імперії Microsoft мільярдер Білл Гейтс перші гроші заробив, торгуючи на ринку яблуками.

Цього дня здавна роздавали дрібні гроші бідним та пригощали їжею нужденних. Вважали, що тоді родина буде щасливою та житиме в достатку.

Кажуть, який Спас, такий січень. На Яблучний Спас сухий день – до сухої осені, дощовий – до вологої, а ясний – до суворої.

ПРЕОБРАЖЕННЯ У ХРАМАХ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

На Тернопільщині є кілька храмів Преображення Господнього. Три із них – у містах Підгайці (1772) та Шумськ (1637, наново висвячений 1741 і у 1837) і с. Залужжя (1600) на Збаражчині – пам’ятки архітектури національного значення.

У Зборові церква збудована у 1801 р., відома чудотворною іконою Розп’ятого Спасителя, яку у 1905 р. коронував Андрей Шептицький.

Є храми, які були закриті радянською владою. Наприклад, у с. Шершенівка на Борщівщині церкву Преображення Господнього, зведену у 1901 р., у 1962 р. закрили. У 1986 р. у ній спробували облаштувати складське приміщення, проте жителі чинили спротив працівникам райвиконкому і міліції. Внаслідок сутичок двоє жителів потерпіли. А 5-х засудили до 5-ти діб арешту. У с. Бурканів на Теребовлянщині храм спорудили на місці зруйновного радянською владою у 1950 році.

Також у нашому краї є церкви Преображення, перебудовані з костьолів (Волиця, Ігровиця та ін.).

Зрештою, кожна з церков Преображення у Тернополі (Пронятин), Жилинцях і Заліссі на Борщівщині, Бичківцях і Білобожниці на Чортківщині, Городниці Гусятинщині, Ренові на Зборівщині та інші має свою неповторну історію.

Свято Преображення Господнього символізує перемогу світла над темрявою, сміливість, згуртованість і солідарність українців. Лише об’єднавши зусилля, ми зможемо здобути переможний мир. Тож не шкодуймо сил в умовах війни засвічувати світло один для одного!

На фото: У храмі святого Архістратига Михаїла с. Дубівці

Віктор Уніят