На Тернопільщині є унікальна ікона у вишиванці

Сьогодні спеціально до Всесвітнього дня вишиванки розповімо вам про єдину в Україні ікону Матері Божої у борщівській вишиванці та її незвичну історію. Вона є у храмі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Борщові. «Чорна борщівка» у яку зодягнена Матір Божа – справжня візитівка цього краю. Борщівську сорочку знають не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Однак повернемося до ікони. Її авторка – американська художниця українського походження Дарія Гуляк-Кульчицька. Місцеві жителі розповідають, що свого часу Дарія емігрувала з Борщова до Америки. З собою маленький образок Богородиці з церкви. Вже на чужині, з нагоди тисячоліття хрещення Русі-України вона перемалювала Богородицю на полотно і одягла її у борщівську вишиванку. Перед тим, як приступити до роботи, вона довго молилася – дуже хотіла, щоб Господь благословив її задум. Відтак через кілька днів на полотні почали з’являтися перші обриси ікони. Художниця працювала з особливим трепетом. Матір Божа ніколи не полишала її, захищала і провадила, відтак художниця хотіла у такий спосіб прославити її. А борщівська сорочка на Богородиці нагадувала їй про рідний край.

Копію ікони Матері Божої у вишиванці створили вже на Україні. Взявся за таку відповідальну справу талановитий художник із села Верхняківці Микола Папірник. Відтоді ікона Богородиці у вишиванці стала справжнім надбанням релігійного мистецтва Борщова. Місцеві жителі вже звикли до цієї ікони, а от люди, які вперше заходять до храму, ніколи не залишаються байдужими.

Отож, будете у Борщові – неодмінно завітайте до церкви Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Квітослава Вінчук