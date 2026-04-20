У Тернополі викрили псевдомайстра: заробляв на довірі та зникав

Правоохоронці викрили 20-річного жителя Тернополя, якого підозрюють у серії шахрайств та крадіжці на загальну суму близько 200 тисяч гривень.

За даними Національної поліції України, фігурант брав у громадян кошти за ремонтні та будівельні послуги, однак своїх зобов’язань не виконував. У такий спосіб він ошукав щонайменше чотирьох людей.

Одним із епізодів стало звернення місцевого жителя, який здав гараж в оренду молодому чоловікові. Орендар користувався приміщенням близько трьох місяців без оплати, пояснюючи затримку фінансовими труднощами. Згодом він зник, перестав виходити на зв’язок, а з гаража зникли інструменти на суму близько 50 тисяч гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника та з’ясували його причетність до інших шахрайських схем. Зокрема, він отримав майже 40 тисяч гривень передоплати за будівельні роботи, які так і не виконав. Також ошукав жительку Рівненщини на близько 3 тисячі доларів, пообіцявши відремонтувати автомобіль. Ще одна тернополянка втратила понад 20 тисяч гривень за ремонт двох авто, який так і не був здійснений.

Щоб уникнути відповідальності, підозрюваний мобілізувався до лав Збройних сил України, однак правоохоронці встановили його місцеперебування.

Слідчі оголосили йому підозру за статтями про шахрайство та крадіжку. За скоєне чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури.