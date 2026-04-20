На Тернопільщині троє підлітків у лікарні після ДТП: авто вела 14-річна дівчина

За інформацією Національної поліції України, за кермо автомобіля ВАЗ-2101 сіла 14-річна жителька Тернополя. Рухаючись ґрунтовою дорогою, вона не впоралася з керуванням і допустила перекидання транспортного засобу.

На момент аварії в салоні перебували троє неповнолітніх пасажирів. Унаслідок ДТП водійку та двох її друзів 2010 і 2011 років народження з численними травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. Ще один хлопець не постраждав.

Правоохоронці наголошують: допуск дітей до керування транспортом є грубим порушенням і становить серйозну загрозу життю та здоров’ю. Відсутність водійського досвіду та навичок значно підвищує ризик аварій із тяжкими наслідками.

Поліція закликає батьків бути відповідальними — не передавати дітям кермо, контролювати їхнє дозвілля та пояснювати небезпеку таких дій. Безпека неповнолітніх передусім залежить від дорослих.