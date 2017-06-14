В Тернопільському районі трапилось ДТП з постраждалими

Сьогодні, 14 червня, близько 8-ї години до працівників поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими в смт. Велика Березовиця, Тернопільського району.

При виїзді слідчо-оперативної групи було встановлено, що на автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» в межах смт. Велика Березовиця, поблизу бару «Старий Дуб» відбулось зіткнення двох автомобілів: «AUDI» та «ВАЗ 21015».

Внаслідок пригоди травми отримав водій «ВАЗ», 70-річний місцевий житель, його з діагнозом: закрита травма грудної клітки, перелом ребер, підшкірна емфізема доставлено в Тернопільську обласну лікарню.

В приймальне відділення тієї ж лікарні доставили пасажира «AUDI», 22-річного жителя м. Тернопіль, з діагнозом: забій грудної клітки. Останній не госпіталізовувався. До медичного закладу по допомогу з струсом головного мозку, закритою черепною-мозковою травмою, забоєм м’яких частин лоба, тупою травмою правого ока звернувся і 28-річний водій «AUDI».

У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю. Транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик Тернопільського відділення поліції. Триває слідство.