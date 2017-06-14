На Тернопільщині знайшли чималий запас вибухонебезпечних предметів

13 червня Групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління в лісі біля с. Маркова Монастириського району вилучено та зосереджено в безпечному місці 37 ВНП часів Другої світової війни, а саме: АС-115мм – 34 од., АС-76мм – 3 од. Роботи будуть продовжуватись 14.06.2017 року

Того ж дня в с. Мшанець, Зборівського району поблизу лісу виявлено 30 ВНП часів Другої світової війни, а саме: АС-82мм – 30 од.