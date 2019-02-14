Помер священик з Тернополя Анатолій Зінкевич

Вчора, не одужавжи від тяжкої хвороби, відійшов у засвіти священик Свято-Троїцького духовного центру ім. Д. Галицького у Тернополі Анатолій Зінкевич.

Його серце припинило битися на 66-му році життя.

Анатолій Зінкевич був у перших рядах як активний релігійний і громадський діяч. Багато років він залишався духівником українського козацтва та ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи.

Панахида за спочилим протоієреєм Анатолієм відбудеться у четвер, 14 лютого, і п’ятницю, 15 лютого, у храмі Свято-Троїцького духовного центру. Початок о 19:00. Чин похорону в тому ж храмі – у неділю, 17 лютого, об 11:00.

Довідка

Анатолій Зінкевич народився 26 вересня 1953 року в с. Лосятин Кременецького району. Навчався у Кременецькому сільськогосподарському технікумі, Київському інституті народного господарства. Закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. 16 років провів у Почаївській Лаврі, потім був настоятелем парафій на Лановеччині і в Тернополі.

Протоієрей Анатолій Зінкевич – старший брат митрополита Луцького Михаїла, батько єпископа Дніпропетровського Симеона.