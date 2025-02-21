На Тернопільщині чоловік підрізав знайомого через війну

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду переглянула вирок у справі щодо Олександра Г., якого Шумський районний суд визнав винним у замаху на вбивство. Суд частково задовольнив апеляційні скарги обвинуваченого та його захисника, перекваліфікувавши дії чоловіка на умисне тяжке тілесне ушкодження.

Злочин стався 14 лютого 2024 року в селі Матвіївці Кременецького району. Під час спільного вживання алкоголю між Олександром Г. та його знайомим Юрієм П. виник конфлікт. Юрій П. дорікнув опоненту, що його батько воює, а брат Олександра Г. залишився вдома. На цьому ґрунті між чоловіками почалася сварка. У ході конфлікту обвинувачений схопив ніж і вдарив ним товариша у груди. Зрозумівши наслідки, він надав першу допомогу потерпілому та повідомив про подію свою сестру, яка викликала швидку.

Шумський районний суд визнав Олександра Г. винним у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Втім, захист наполягав на перекваліфікації злочину як нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України) та застосуванні умовного покарання.

Апеляційний суд, розглянувши матеріали справи, дійшов висновку, що Олександр Г. діяв із неконкретизованим умислом, не маючи прямого наміру на вбивство. Тому його дії було перекваліфіковано на ч. 1 ст. 121 КК України. Суд врахував щире каяття обвинуваченого, його позитивну характеристику, а також відсутність судимостей у минулому. Однак обтяжувальною обставиною стало те, що злочин був скоєний у стані алкогольного сп’яніння.

Колегія суддів відмовила у задоволенні вимог захисту про умовне покарання та визнала за необхідне застосувати реальну міру відповідальності. Вирок було змінено: Олександра Г. засудили до 5 років позбавлення волі.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду