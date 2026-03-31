Шок на кладовищі: на Тернопільщині чоловік «помстився» померлій і тепер може сісти

До поліції №4 міста Заліщики звернулась жителька Чернівців із заявою про те, що на кладовищі в одному з сіл Заліщицької громади пошкоджено надгробний пам’ятник її матері. Невідомий написав на гранітному надгробку лайливі слова жовтою фарбою. Потерпіла підозрювала, що це міг зробити односелець.

Поліцейські провели слідчо-оперативні заходи та встановили, що наругу над могилою вчинив 40-річний житель громади. На взутті та одязі чоловіка виявили сліди фарби, якою були зроблені написи.

Під час допиту зловмисник пояснив свій вчинок тим, що покійна нібито насміхалася з нього за життя, і він вирішив помститися таким чином.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає:

штраф від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

пробаційний нагляд на строк до 3 років,

обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.